Алеся Зайцева во время II Европейских игр: «Бадминтон у нас не всем известен. Хотелось бы, чтобы он более был развит»

Новости Беларуси. 24 июня – первый соревновательный день у бадминтонистов. В гостях в программы «СТВ-спорт» Алеся Зайцева.

Алеся Зайцева: Все сильнейшие здесь собрались. Если у нас проходят турниры, то намного больше матчей в день происходит.

Алеся Зайцева, участник II Европейских игр: Пару не удалось выиграть сегодня, а одиночку выиграли, как и рассчитывали.

Насколько Европейские игры в твоем виде спорта вписались удачно в международный календарь?

Алеся Зайцева:

Это один из этапов отбора на Олимпиаду. Зарабатываются очки именно на этом турнире. У нас это практически первый турнир международный, притом такого уровня. Свои стены немножко давят, то есть волнение присутствует.

Бадминтон у нас не всем известен. Хотелось бы, чтобы он более был развит, потому что очень интересный вид спорта.