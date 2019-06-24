Алеся Зайцева во время II Европейских игр: «Бадминтон у нас не всем известен. Хотелось бы, чтобы он более был развит»

Новости Беларуси. 24 июня – первый соревновательный день у бадминтонистов. В гостях в программы «СТВ-спорт» Алеся Зайцева.
Новости Беларуси. 24 июня – первый соревновательный день у бадминтонистов. В гостях в программы «СТВ-спорт» Алеся Зайцева.
Алеся Зайцева, участник II Европейских игр:
Пару не удалось выиграть сегодня, а одиночку выиграли, как и рассчитывали.
Насколько сильный уровень у представителей II Европейских игр?
Алеся Зайцева:
Все сильнейшие здесь собрались. Если у нас проходят турниры, то намного больше матчей в день происходит.
Насколько Европейские игры в твоем виде спорта вписались удачно в международный календарь?
Алеся Зайцева:
Это один из этапов отбора на Олимпиаду. Зарабатываются очки именно на этом турнире. У нас это практически первый турнир международный, притом такого уровня. Свои стены немножко давят, то есть волнение присутствует.
Бадминтон у нас не всем известен. Хотелось бы, чтобы он более был развит, потому что очень интересный вид спорта.
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