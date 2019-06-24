Итоги 4-го соревновательного дня II Европейских игр: Беларусь занимает 2 место в медальном зачёте

Новости Беларуси. Четвертый соревновательный день II Европейских игр принес сразу несколько наград белорусам. У нас еще одно золото, уже 11-е на этих стартах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская спортсменка Марина Слуцкая завоевала награду высшего достоинства на турнире по дзюдо. В финальном поединке Слуцкая боролась против спортсменки из Боснии и Герцеговины. Белоруска пыталась взять захват первой и провести бросок, но в основное время ей не удалось осуществить задуманное. Верх над соперницей удалось взять в дополнительном периоде.
С завоеванием золотой медали на II Европейских играх Марину Слуцкую поздравил Президент Александр Лукашенко, подчеркнув, что эта победа – очередное подтверждение мастерства, стабильности и нацеленности на высокий результат. Глава государства пожелал спортсменке и в дальнейшем так же уверенно и гордо отстаивать спортивную честь Беларуси.
Белорусская команда после четырех дней Европейских игр занимает в медальном зачете второе место. В активе наших спортсменов 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых наград.
Таким образом, в победном арсенале Беларуси 38 наград и второе место в общекомандном зачете. Лидирующую позицию по-прежнему удерживают россияне.
Пятый день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований