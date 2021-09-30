«Главное, работать и не вешать нос». Волейболистки «Минчанки» готовятся к новому сезону

Новости Беларуси. Женская волейбольная команда «Минчанка» готовится к новому соревновательному году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он будет сложным: «горожанки» сыграют в открытом чемпионате и Кубке России, а также в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне подопечные Станислава Саликова совершили, казалось бы, невозможное, выйдя в плей-офф. Следовательно, тот результат нужно не просто подкреплять, но и улучшать. В межсезонье команда обновилась. В дружину влились новые лица. У девушек было время сыграться. Получилось или нет – увидим 3 октября. «Минчанка» в Уручье примет «Енисей» в рамках Российской суперлиги.

Анастасия Шупенева, диагональная ВК «Минчанка»: Для меня этот уровень новый, я первый раз буду играть за сильнейшую команду страны. Очень рада, что тут оказалась. Мне помогают и команда, и руководство, и тренерский штаб. Есть моменты, где непривычно, сложно. Но все будет, главное, работать и не вешать нос.

Надежда Смирнова, капитан ВК «Минчанка»:

Попасть в восьмерку для начала. Одна из главных задач наша. В прошлом сезоне мы сделали суперрезультат, сами не ожидали, но получилось хорошо у нас, всех удивили. Будем стараться в этом сезоне тоже стремиться к этому.

В середине октября «Минчанка» дебютирует в Лиге чемпионов, а полуфинал Кубка России пройдет с 20 по 23 октября.