«Мешков Брест» проведёт матч гандбольной Лиги чемпионов против венгерского «Пика»

Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Старт назначен 30 сентября на 19:45. В прошлый раз команды встречались в 2020 году. Тогда венгры оказались сильнее. 22 сентября земляки на выезде уступили северомакедонскому «Вардару» со счетом 27:35. На данный момент «Мешков Брест» по итогам двух игр занимает последнее место в своей группе.