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«Мешков Брест» проведёт матч гандбольной Лиги чемпионов против венгерского «Пика»

30 сентября 2021 14:06
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» на домашней арене сразится против венгерского «Пика», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Мешков Брест» проведёт матч гандбольной Лиги чемпионов против венгерского «Пика» -1

Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Старт назначен 30 сентября на 19:45. В прошлый раз команды встречались в 2020 году. Тогда венгры оказались сильнее. 22 сентября земляки на выезде уступили северомакедонскому «Вардару» со счетом 27:35. На данный момент «Мешков Брест» по итогам двух игр занимает последнее место в своей группе.  

# Гандбол # Фотофакт

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