Гиревик из Гродно Евгений Назаревич установил два рекорда Гиннеса

Вы установили рекорд в Архангельске. Расскажите поподробнее: что там происходило?

Евгений Назаревич, чемпион Евразии по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

По приглашению президента Международной конфедерации Анатолия Ежова я приехал в Архангельск для установления рекорда Гиннеса. 7 мая в рывке поднял 24-килограммовую гирю 1281 раз за 60 минут. Суммарный вес превысил 30 тонн.

А 9 мая был установлен рекорд Гиннесса в толчке. 1600 подъемов за час в сумме превысило 38 тонн.

Сколько времени Вам понадобилось на подготовку, чтобы пересилить свои физические возможности?

Евгений Назаревич, чемпион Евразии по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Гиревым спортом я начал заниматься сравнительно недавно, с 2008 года. Упорными тренировками я выполнил норматив кандидата в мастера спорта, затем - мастера спорта. Потом увлекся гиревым марафоном. Гиревый спорт довольно-таки многосторонний, многообразный.

Недавно Вы установили два мировых рекорда в Могилеве. Расскажите поподробнее. Ведь в этом соревновании участвовали и Вы, и Ваш сын - Максим.

Евгений Назаревич, чемпион Евразии по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Чемпионат Евразии, Азии, Европы. Проводила Белорусская федерация гиревого триатлона совместно с Международной конфедерацией гиревого спорта в Могилёве. Максим выступал в упражнении «рывок». Ему удалось поднять гирю весом 6 килограмм 220 раз, что является мировым рекордом в его возрастной группе.

А есть ли женщины в гиревом спорте? Как это выглядит на серьёзном уровне?

Евгений Назаревич, чемпион Евразии по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Точно также проводятся тренировки и на мировой арене очень много чемпионок мира, Европы. У них красивая фигура и нет такой развитой мускулатуры, как в бодибилдинге. Надо сказать, она не развита вообще. Развивается силовая выносливость. Кардионагрузка.

Вы чемпион, рекордсмен. Работаете на заводе. Воспитываете сына, причем воспитываете и растите в нем чемпиона. Как Вам на всё хватает времени?

Евгений Назаревич, чемпион Евразии по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

После рабочей смены - тренировка. Все зависит от этапа подготовки к соревнованиям. Три раза в неделю - это минимум. Между силовыми тренировками проходят беговые, обычная спортивная ходьба, чтобы развивать сердечную мышцу.