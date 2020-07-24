Гимнастка Галкина рассказала, как переболела коронавирусом

Мировая пандемия нарушила многие планы. Белорусы встретились с опасной инфекцией лицом к лицу. Спортсмены, которые защищают честь страны на зарубежных спортивных аренах, одними из первых попали в группу риска, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:

Где-то можно за что-то подержаться, что-то взять и никто не знает, откуда ты можешь этим заболеть. Ну и поболела, и ничего.

У меня не было никаких проблем, чтобы меня там сильно консультировали. Просто перезванивали мне часто, спрашивали, как. дела. Но больше, как бы, и ничего. Даже никаких лекарств не было. Потому что особо никаких вопросов не возникало.

Без врачей, наверное, ничего бы не было. Поэтому огромное им спасибо, что они сутра до вечера работают. А людям просто нужно быть аккуратнее и следить за своим здоровьем.