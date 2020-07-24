«Небольшие ковры, на которых мы очень сильно стирали ноги». Лобач рассказала,что изменилось с появлением Дворца гимнастики

Дворец художественной гимнастики стал долгожданным для наших талантливых граций. И для совсем юных воспитанниц и для именитых чемпионов – это родной дом, и мечта, которая осуществилась, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Раньше таких условий не было. Залы были небольшие, а сейчас вот нам повезло, что, наконец-то, мы построили такой замечательный Дворец. Мы его иначе не называем, потому что очень всё красиво, современно. И созданы все условия для того, чтобы девочки занимались художественной гимнастикой.

Были спортивные залы, которые школьные спортивные залы – с небольшими потолками, не было таких ковров специальных. Были небольшие ковры, на которых мы очень сильно стирали ноги. Сейчас современное ковровое покрытие, с настилами. Есть музыкальное сопровождение современное, все возможности для того, чтобы совершенствоваться.