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Галкина о Дворце художественной гимнастики: «Всё здесь есть. Я могу в этом здании и жить, и никуда даже не выходить»

24 июля 2020 17:30
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Дворец художественной гимнастики стал долгожданным для наших талантливых граций, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Галкина о Дворце художественной гимнастики: «Всё здесь есть. Я могу в этом здании и жить, и никуда даже не выходить»-1

Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
Для профессионального спортсмена, однозначно, это огромный плюс, и это дополнительные удобства, и облегчает и подготовку, и восстановление. Когда ты становишься старше и когда выходишь уже на другой уровень, есть какие-то пожелания, какие-то удобства – тебе хочется, чтобы их было больше.

Чтобы ты мог, банально, в тёплом зале заниматься, чтобы ты в этом здании мог и пообедать – всё здесь есть. И восстановиться – бассейн, плюс у нас здесь ещё гостиничный блок, как такое мини-общежитие. И у меня есть комната здесь, то есть я могу в этом здании и жить, и никуда даже не выходить.

# Художественная гимнастика # Екатерина Галкина

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