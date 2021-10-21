Герасимов проиграл Карацеву во втором круге Кубка Кремля

Продолжался матч 1 час и 26 минут, в ходе которого наш теннисист сделал 6 эйсов и столько же двойных ошибок. В рейтинге соперник имел явное преимущество, опережая белоруса на 87 позиций. Но Егор на протяжении всего матча пытался навязать борьбу, к сожалению, в ключевые моменты сильнее оказывался спортсмен из России. В конце второго сета белорус мог сократить отставание и попытаться перевести поединок в трехсетовик. Но допущенные две подряд двойные ошибки Герасимова помогли Карацеву оставить противостояние за собой.

В пятницу, 22 октября, свой четвертьфинальный матч на этом же турнире проведет вторая ракетка мира Арина Соболенко. Ей будет противостоять россиянка Екатерина Александрова, которая находится на 37-й строчке в рейтинге WTA.