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Герасимов проиграл Карацеву во втором круге Кубка Кремля

21 октября 2021 21:17
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Новости Беларуси. Егор Герасимов во втором круге Кубка Кремля уступил Аслану Карацеву из России – 4:6, 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Герасимов проиграл Карацеву во втором круге Кубка Кремля-1

Продолжался матч 1 час и 26 минут, в ходе которого наш теннисист сделал 6 эйсов и столько же двойных ошибок. В рейтинге соперник имел явное преимущество, опережая белоруса на 87 позиций. Но Егор на протяжении всего матча пытался навязать борьбу, к сожалению, в ключевые моменты сильнее оказывался спортсмен из России. В конце второго сета белорус мог сократить отставание и попытаться перевести поединок в трехсетовик. Но допущенные две подряд двойные ошибки Герасимова помогли Карацеву оставить противостояние за собой.  

В пятницу, 22 октября, свой четвертьфинальный матч на этом же турнире проведет вторая ракетка мира Арина Соболенко. Ей будет противостоять россиянка Екатерина Александрова, которая находится на 37-й строчке в рейтинге WTA.  

# Теннис # Аслан Карацев # Арина Соболенко # Екатерина Александрова # Егор Герасимов # Фотофакт

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