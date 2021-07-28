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Сергей Зеневич будет руководить «Торпедо-БелАЗ» в ответном матче Лиги конференций

28 июля 2021 12:09
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Новости Беларуси. Белорусские клубы готовятся сыграть 29 июля в ответных матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Зеневич будет руководить «Торпедо-БелАЗ» в ответном матче Лиги конференций-1

Участие примут сразу четыре наши команды: БАТЭ, «Шахтер», «Динамо-Брест» и «Торпедо-БелАЗ». После неудачного выступления жодинцев в первой игре (они уступили Копенгагену 1:4) стало известно, что главный тренер Юрий Пунтус был отправлен в отставку.

Сергей Зеневич будет руководить «Торпедо-БелАЗ» в ответном матче Лиги конференций-4

И вот 28 июля появилась новость, что завтра «Торпедо» сыграет под руководством ассистента экс-главкома Сергея Зеневича.

# Футбол Беларуси # Сергей Зеневич # Юрий Пунтус # Фотофакт

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