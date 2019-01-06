Георгий Катулин: У нас есть полное представление, как будут выглядеть церемонии награждения на II Европейских играх

Новости Беларуси. Исторические кадры – первые Европейские игры в Баку. Тогда столица Азербайджана приковала внимание миллионов зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нашу страну в 2015 году представили полторы сотни спортсменов. Итог общекомандного зачета – седьмое место.

В июне 2019 года Беларусь примет II Европейские игры. Более 4000 тысяч атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Согласитесь: размах по меньшей мере впечатляет, но и в тоже время требует основательной подготовки, причем не только от сборных. К организации Европейских игр привлечены более 8000 волонтеров. Планируется, что освещать так называемую белорусскую Олимпиаду будут порядка 1000 журналистов.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:

Несколько серьезных модулей управления Играми уже готовы и прошли тестирование: такие как аккредитация, прием, прибытие и размещение. Буквально через месяц начнут поступать первые транспортные средства в парк дирекции.

Создана в стране и необходимая инфраструктура. Так, появились новые спортивные объекты и, конечно, реконструировались исторические арены. На стадионе «Динамо», который во время Олимпиады в 1980-м был одной из основных футбольных площадок, пройдет церемония открытия Игр.