Итоги первого периода матча между командой Президента и сборной ОАЭ. Прямое включение

Новости Беларуси. Вечером 6 января на главной площадке «Чижовка-Арены» проходит второй полуфинал. Команда Президента Беларуси встречается с хоккеистами из ОАЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Артем Сенькевич, главный тренер сборной ОАЭ:

Все играют раскрепощенно. Рождественский турнир еще и товарищеский. Встречаются люди, которые поиграли на высоком уровне. Играть от обороны, наверное, не совсем интересно как для команд, так и для зрителей.

Первым финалистом стала команда России.

Счет в игре уже 6:3 – лидирует Беларусь.

«Игра очень тяжёлая была». Сборная России стала первым финалистом Рождественского турнира любителей хоккея