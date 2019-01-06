Итоги первого периода матча между командой Президента и сборной ОАЭ. Прямое включение

Новости Беларуси. Вечером 6 января на главной площадке «Чижовка-Арены» проходит второй полуфинал. Команда Президента Беларуси встречается с хоккеистами из ОАЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Корреспондент Ярослав Писаренко с подробностями.
Новости Беларуси. Вечером 6 января на главной площадке «Чижовка-Арены» проходит второй полуфинал. Команда Президента Беларуси встречается с хоккеистами из ОАЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Корреспондент Ярослав Писаренко с подробностями.
Ярослав Писаренко, корреспондент:
Начало матча однозначно за сборной Беларуси. В первом периоде сразу 5 шайб они забросили в ворота команды ОАЭ.
Во втором периоде у сборной Эмиратов получилось изменить ситуацию. На данный момент счет 5:3.
Артем Сенькевич, главный тренер сборной ОАЭ:
Все играют раскрепощенно. Рождественский турнир еще и товарищеский. Встречаются люди, которые поиграли на высоком уровне. Играть от обороны, наверное, не совсем интересно как для команд, так и для зрителей.
Первым финалистом стала команда России.
Счет в игре уже 6:3 – лидирует Беларусь.
«Игра очень тяжёлая была». Сборная России стала первым финалистом Рождественского турнира любителей хоккея