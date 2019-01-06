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Итоги первого периода матча между командой Президента и сборной ОАЭ. Прямое включение

06 января 2019 17:32
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Новости Беларуси. Вечером 6 января на главной площадке «Чижовка-Арены» проходит второй полуфинал. Команда Президента Беларуси встречается с хоккеистами из ОАЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент Ярослав Писаренко с подробностями.

Итоги первого периода матча между командой Президента и сборной ОАЭ. Прямое включение-1

Ярослав Писаренко, корреспондент:
Начало матча однозначно за сборной Беларуси. В первом периоде сразу 5 шайб они забросили в ворота команды ОАЭ.

Во втором периоде у сборной Эмиратов получилось изменить ситуацию. На данный момент счет 5:3.

Итоги первого периода матча между командой Президента и сборной ОАЭ. Прямое включение-4

Итоги первого периода матча между командой Президента и сборной ОАЭ. Прямое включение-6

Артем Сенькевич, главный тренер сборной ОАЭ:
Все играют раскрепощенно. Рождественский турнир еще и товарищеский. Встречаются люди, которые поиграли на высоком уровне. Играть от обороны, наверное, не совсем интересно как для команд, так и для зрителей.

Первым финалистом стала команда России.

Счет в игре уже 6:3 – лидирует Беларусь.

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# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Ярослав Писаренко # Артем Сенькевич # Фотофакт

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