Генсекретарь турнира «Минская осень»: мы хотим посмотреть на наш резерв именно в возрасте U17

Новости Беларуси. В столице стартовал традиционный турнир по бадминтону «Минская осень», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины, юноши и девушки. Всего около 80 человек.

Участники отмечают, что турнир для них был долгожданным, ведь официальные соревнования – чемпионат страны – состоялись более полугода назад. Международных выездов также не было, поэтому «Минская осень» – хорошая возможность войти в игровой темп. А для многих тренеров и функционеров еще и просмотр спортсменов.

Александр Александрович, участник турнира:

Первый такой турнир белорусский – «Минская осень». Тут, конечно, не все участники участвуют из Беларуси, но он очень важен для меня. Я буду стараться в одиночном разряде выходить в финал, по возможности хочу его выиграть. Участник турнира по бадминтону в Минске: «Очень сильно стараюсь показывать результаты»

Анатолий Хмарук, генеральный секретарь турнира:

Традиционно у нас юноши играли на этом турнире U15, то есть помладше, но в следующем году будет проходить чемпионат Европы по возрасту U17, поэтому мы решили в 2020 году провести как бы такой предварительный отбор. То есть он в критерии отбора не входит, но мы хотим посмотреть на наш резерв именно в этом возрасте.