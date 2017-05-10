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Генсек НОК Беларуси: на Олимпиаде-2018 основные надежды связываем с фристайлом и биатлоном

10 мая 2017 06:05
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Новости Беларуси. Белорусские атлеты планируют завоевать около 3 десятков лицензий на участие в зимних Олимпийских играх в Республике Корея. Накануне официальную заявку на участие нашей команды в XXIII Играх подписал глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Здесь будет представлено семь видов спорта, включающих в себя 15 зимних спортивных дисциплин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Естественно, наши основные надежды мы связываем традиционно с фристайлом и биатлоном. Но, тем не менее, очень серьезно рассчитываем на то, что конькобежный спорт начнет подтягиваться. Рассчитываем, что на этой зимней Олимпиаде увидим и скоростной бег на коньках, и шорт-трек, и даже фигурное катание.

Подготовка к главным стартам четырехлетия в Беларуси уже началась. Заключены контракты по экипировке спортсменов и тренеров, билетной программе, а также проработаны вопросы технического и медицинского оснащения участников белорусской делегации.

# Анатолий Котов # Зимняя Олимпиада – 2018

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