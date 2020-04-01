Селицкая о переносе ОИ: «Будем делать всё возможное, чтобы ни одного из наших спортсменов, которые уже завоевали лицензии, не потерять»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Я больше чем уверена, что те спортсмены, которые у нас завоевали сегодня именные лицензии – это Анастасия Шкурдай, Илья Шиманович, Никита Цмыг, – я с уверенностью могу сказать, что эти спортсмены будут готовиться и будут добиваться самых высоких результатов, в том числе и на Олимпийских играх.

Есть у нас и возрастные спортсмены, но могу сказать, что это очень целеустремлённые люди. Я сейчас имею в виду непосредственно Цуркина. Он настолько мотивированный спортсмен, он настолько целеустремлёнен, несмотря на то, что действительно, будет ещё плюс полтора, но, тем не менее, это не тот человек, который привык сдаваться или спасовать перед какими-то трудностями.

Я полагаю, что, конечно, ситуация очень непростая. Сейчас наряду и с НОКом, и с министерством спорта, и федерацией, мы стараемся предпринимать меры и очень быстро выстроить новую модель, новый календарь. Потому что, действительно, наши пловцы не попали на квалификационные соревнования и в Швецию, и в Марсель, где можно было завоевать дополнительные лицензии. Шансы у нас такие однозначно были. Мы сейчас пересматриваем и свой чемпионат страны, который предполагался быть последним квалификационным стартом под Олимпиаду, где можно было завоевать лицензии. Но наша сейчас задача, в данном случае – первое, это отработать вопросы со спортсменами. О том, что, действительно, предстоит ещё дополнительный год серьёзнейшей подготовки и выстроить непосредственно модель подготовки. Вот это вот самые первоочередные задачи, для того, чтобы правильно, как говорится, готовиться уже к Олимпийским играм, но у себя дома. Не на выезде, а именно у себя. Мы такие базы по своему виду спорта видим, знаем. Мы проговорили уже в министерстве спорта, какие это будут базы, где мы будем закрываться, как мы будем готовиться. Министерство спорта нам пообещало ещё в данном случае тоже подставить плечо, потому что есть хорошие бассейны, но, например, в Пинске нет зала сухого плавания – для подготовки общефизической спортсмена. Мы сейчас выезжаем, в Жлобине прекрасный центр тоже. А что там – непосредственно, зал, какие есть тренажёры, какие есть стадионы – не знаем, не видим. Мы сейчас всё дооборудуем. И, по крайней мере, для себя мы три базы определили такие основные, где будет готовиться национальная команда. Будем делать всё возможное для того, чтобы, всё-таки, ни одного из наших спортсменов, которые уже завоевали лицензии, не потерять.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.