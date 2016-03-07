Обещанная Инфантино «новая эра» FIFA не началась: полиция расследует дело о спекуляции билетами

Правоохранительные органы Швейцарии начали расследование по делу о несанкционированной продаже билетов на матчи чемпионата мира по футболу, начавшейся еще в 90-е годы.

В течение десятилетий нечестное распределение билетов на матчи первенств было предметом многочисленных споров. И это еще раз подчеркивает, как сложно будет новому президенту FIFA Джанни Инфантино укрепить свою позицию и создать «новую эру» FIFA, которую он пообещал в своей речи после победы на выборах. Напомним, что его предшественник, швейцарец Йозеф Блаттер, был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет. Полагают, что генеральный прокурор Швейцарии допрашивал лиц, причастных к несанкционированной продаже билетов, начавшейся еще в 90-х годах. Будучи новым главой ассоциации, ожидается, что Инфантино лично изучит все существующие контракты FIFA.

Подлежать рассмотрению могут и сделки с компанией «Match Hospitality» – официальным партнером FIFA по распространению билетов. Члены правления компании братья Джейми и Энрике Биром заключили контракт на перепродажу билетов на чемпионат мира как части пакета представительских услуг, начиная с ЧМ-1994 в США.

Первые случаи спекуляции билетами на финальные матчи были зарегистрированы еще во время турнира 1986 года в Мексике. В 2011 году FIFA объявила о передаче «Match Hospitality» исключительных прав на реализацию билетов ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре без проведения тендера.

Представитель компании «Match Hospitality»:

Правоохранительные органы Швейцарии не допрашивали ни господина Бирома, ни кого-либо другого из компании «Match». Более того, господин Джейми Биром готов оказать содействие следствию, если полиция Швейцарии посчитает таковую необходимой. Наша компания всегда действовала в соответствии со всеми правилами FIFA и применяемыми правовыми нормами.

Во время проведения чемпионата мира-2014 заголовки пестрели сообщениями об аресте в Рио-де-Жанейро одного из членов правления «Match Hospitality» Рэя Уэлана, который якобы был причастен к перепродаже билетов. Однако представители компании утверждали, что полиция неверно трактовала действия Уэалана: у задержанного было официальное разрешение на перепродажу билетов как части пакета представительских услуг.

За недостаточностью доказательств суд Рио-де-Жанейро постановил об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Уэлана, назвав иск неуместным.

Следователи FIFA тесно сотрудничает с полицией Швейцарии. Проверке подлежат 4 ключевых аспекта: нелегальная реализация билетов на чемпионаты мира по футболу; подозрения в передаче организаторами ЧМ-2010 (ЮАР) взятки в размере $10 млн Джеку Уорнеру через посредника из FIFA; дело о подкупе голосов на выборах страны-хозяйки ЧМ-2006, которое впоследствии привело к отставке президента и генерального секретаря Футбольной ассоциации Германии; заключение сомнительных контрактов с телевидением, якобы проданных по заниженной цене Уорнеру.

Дэвид Гилл – исполнительный директор ФК «Манчестер Юнайтед» и вице-президент Футбольной ассоциации Англии (FA), один из членов исполнительного комитета FIFA и UEFA. Он верит в то, что Инфантино сможет реализовать новые реформы в условиях непростой финансовой ситуации в ассоциации.

На данный момент к ЧМ-2018 в России незаполненными остаются 27 из 34 слотов спонсорской программы FIFA.

Дэвид Гилл, член исполнительного комитета FIFA и UEFA:

Теперь у FIFA начнется новая жизнь: стартует продажа билетов, к работе присоединятся новые спонсоры. Инфантино изучит структуру доходов и расходов организации. Давайте не будем совершать необдуманных поступков. Чемпионат мира по футболу – это невероятный продукт. И в то же время, учитывая, какие огромные средства выделяются на развитие футбола, чемпионат мира, это и коммерческая собственность.