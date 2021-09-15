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ЧБ Беларуси по хоккею. «Металлург» уступил «Неману», а «Брест» разгромно проиграл «Гомелю»

15 сентября 2021 20:50
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею. Наибольший интерес вызвало сражение в Жлобине, где «Металлург» принимал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ Беларуси по хоккею. «Металлург» уступил «Неману», а «Брест» разгромно проиграл «Гомелю»-1

Подоплека была следующая: в случае победы хозяева выходили на первое место в таблице, смещая с вершины «Юность». А учитывая не сильно впечатляющий ход «Немана», а также фактор родных стен, такой исход вовсе не исключался.

ЧБ Беларуси по хоккею. «Металлург» уступил «Неману», а «Брест» разгромно проиграл «Гомелю»-4

И матчи с «Юностью» лучшее тому свидетельство. Да, действующий чемпион взял верх. Причем дважды. Но это не было легкой прогулкой. А потому «Неман» вполне мог спутать все карты «Металлургу». Что он и сделал.

«Металлург» – «Неман» – 1:2, «Могилев» – «Лида» – 1:2, «Гомель» – «Брест» – 7:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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