ЧБ Беларуси по хоккею. «Металлург» уступил «Неману», а «Брест» разгромно проиграл «Гомелю»

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею. Наибольший интерес вызвало сражение в Жлобине, где «Металлург» принимал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подоплека была следующая: в случае победы хозяева выходили на первое место в таблице, смещая с вершины «Юность». А учитывая не сильно впечатляющий ход «Немана», а также фактор родных стен, такой исход вовсе не исключался.