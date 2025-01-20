Белорус Дмитрий Дерябин дебютировал в составе «Адмирала»

Белорусский защитник Дмитрий Дерябин дебютировал в составе «Адмирала». Игрок вышел на лед в матче против «Ак Барса». Однако «моряки» уступили в серии буллитов – 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой же игре нынешнего сезона отечественный хоккеист провел на льду более 18 минут, исполнил бросок в створ ворот, применил два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности 0.

Защитник оказался в «Адмирале» после того, как в декабре спортивные права на него обменяло минское «Динамо» взамен на денежную компенсацию. За «зубров» он провел шесть сезонов. Всего в КХЛ у него 182 игры и 15 очков.