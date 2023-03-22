Футбольная юношеская сборная Беларуси до 17 лет выиграла первый матч в чемпионате Европы

Футбольная юношеская сборная Беларуси до 17 лет на выезде провела первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы. Соперником нашей сборной была команда Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок завершился волевой победой белорусов со счетом 2:1. На 13-й минуте сербы открыли счет, однако команда Александра Юревича смогла отыграться, а на излете матча вырвала победу – 2:1. Голы в активе Павла Апетенка и Руслана Мялковского.