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Футбольная юношеская сборная Беларуси до 17 лет выиграла первый матч в чемпионате Европы

22 марта 2023 20:41
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Футбольная юношеская сборная Беларуси до 17 лет на выезде провела первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы. Соперником нашей сборной была команда Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбольная юношеская сборная Беларуси до 17 лет выиграла первый матч в чемпионате Европы-1

Поединок завершился волевой победой белорусов со счетом 2:1. На 13-й минуте сербы открыли счет, однако команда Александра Юревича смогла отыграться, а на излете матча вырвала победу – 2:1. Голы в активе Павла Апетенка и Руслана Мялковского.

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# Футбол # Александр Юревич # Руслан Мялковский # Фотофакт

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