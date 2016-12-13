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Футбольная сборная Беларуси 1 июня проведет в гостях товарищеский матч с командой Швейцарии

13 декабря 2016 19:03
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Новости Беларуси. Федерации футбола Беларуси и Швейцарии договорились о том, чтобы провести товарищеский матч двух сборных 1 июня 2017 года. «Белыя крылы» сыграют на выезде, правда в каком именно швейцарском городе, будет объявлено позже.

На данный момент альпийская команда располагается на 11 позиции в рейтинге ФИФА. Также она возглавляет свою группу в квалификации чемпионата мира-2018, имея в активе четыре победы в четырех играх. Прежде пути белорусов и швейцарцев пересекались дважды – оба раза в рамках отбора к Евро-2000. Весной 1999 года в Минске наши земляки уступили 0:1, а той же осенью в Лозанне история повторилась уже со счетом 0:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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