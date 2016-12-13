Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира во втором дивизионе

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею добилась второй победы на чемпионате мира в дивизионе «IА». Следом за французами команда Юрия Файкова одолела норвежских сверстников.

Игра складывалась для наших парней непросто: чашу весов на свою сторону они склонили лишь в заключительном периоде, когда забросили в ворота «викингов» трижды. До этого белорусам пришлось два раза быть в роли догоняющих.

Лучшим среди подопечных Файкова стал нападающий Руслан Васильчук, на счету которого дубль. Еще по разу забивали герой игры с французами Андрей Белевич и 17-летний Владислав Еременко.

14 декабря в 22.00 по минскому времени белорусская молодежка сыграет с хозяевами турнира из сборной Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».