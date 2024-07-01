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Футболисты «Слуцка» прервали серию поражений в чемпионате Беларуси

01 июля 2024 11:17
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В поединке 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Слуцк» прервал серию поражений, с минимальным счетом 1:0 одолев клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Слуцка» прервали серию поражений в чемпионате Беларуси-1

Единственный гол на 67-й минуте забил Оралхан Ормитаев. «Ислочь» и могилевский «Днепр» расписали мировую – 1:1. А новополоцкий «Нафтан» разгромил дзержинский «Арсенал» со счетом 3:0. Отличились Антон Сучков и дважды Роман Папарига. Следующий тур стартует 4 июля поединком между минским и брестским «Динамо».

# Футбол Беларуси # Роман Папарига

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