Нокаут-раунд на ЧЕ – какие результаты в первых матчах?

Этим летом мир живет футболом. Сразу на двух континентах проходят крупные турниры. В Германии сильнейшие сборные Старого света борются за титул чемпиона Европы. Позади групповой этап, уже известны первые четвертьфиналисты, сообщили в программе «Спорттаймер».

В стартовом матче нокаут-раунда Швейцария со счетом 2:0 выбила действующих обладателей трофея итальянцев. Учитывая явные проблемы подопечных Спаллетти, громкой сенсацией результат назвать нельзя, но и ожидаемым он тоже не был. «Крестоносцы» на групповом этапе сыграли в ничью с фаворитами турнира немцами. У них надежная защита и интересная атака. Однако если заглянуть в историю, то можно увидеть, как трудно «красным» приходится в поединках с итальянцами.

Для Швейцарии это первая победа над сквадро адзурро с мая 1993 года. После этого и до нынешнего Евро было сыграно 11 дуэлей, в которых пять раз сильнее оказывались итальянцы и шесть раз судьи фиксировали ничью. Всего же коллективы встречались 61 раз, в 29 играх викторию праздновали четырехкратные чемпионы мира. При этом 29 июня швейцарцы установили еще одно яркое достижение. Они впервые в истории выиграли матч в нокаут-раундах в основное время.

Еще одним обладателем путевки в 1/4 стал хозяин турнира – коллектив Германии, который обыграл датчан 2:0, хотя исход встречи мог быть совсем другим. На прошлом Евро «викинги» громко пошумели, дойдя до полуфинала, и вот сейчас смогли дать бой серьезным соперникам и даже забить мяч в их ворота.