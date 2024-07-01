На ЧЕ по футболу определятся ещё два четвертьфиналиста. Анонс матчей

На чемпионате Европы по футболу 1 июля определятся еще два четвертьфиналиста. В одном из матчей за путевку во второй раунд плей-офф сразятся сборные Португалии и Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безусловные фавориты – пиренейцы. Криштиану Роналду и компания уже после двух встреч обеспечили себе место под солнцем. Последующее поражение от Грузии лишь немного смазало общее впечатление. Впрочем, победа португальцам не была необходима. Они и так финишировали в квартете первыми. А вот словенцы попали в 1/8 финала со скрипом, лишь с третьей позиции. В трех поединках они забили всего два мяча. Поэтому сегодня для продолжения борьбы им придется прыгнуть выше головы.