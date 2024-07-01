Сборные Англии и Испании вышли в 1/4 финала футбольного ЧЕ

Очередными четвертьфиналистами футбольного чемпионата Европы стали сборные Англии и Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 финала против словаков команда Гарета Саутгейта чудом избежала поражения.

На 25-й минуте Иван Шранц вывел дружину Словакии вперед. И вплоть до последних минут матча англичане не могли исправить ситуацию. Но великолепный Джуд Беллингем в компенсированное время сравнял счет. А на старте экстра-тайма Хари Кейн оформил победу английской команды – 2:1. Беллингем забил шесть мячей в этом сезоне в компенсированное ко второму тайму время. Четыре за «Реал» и два за национальную сборную.