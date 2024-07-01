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Сборные Англии и Испании вышли в 1/4 финала футбольного ЧЕ

01 июля 2024 11:06
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Очередными четвертьфиналистами футбольного чемпионата Европы стали сборные Англии и Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 финала против словаков команда Гарета Саутгейта чудом избежала поражения.

На 25-й минуте Иван Шранц вывел дружину Словакии вперед. И вплоть до последних минут матча англичане не могли исправить ситуацию. Но великолепный Джуд Беллингем в компенсированное время сравнял счет. А на старте экстра-тайма Хари Кейн оформил победу английской команды – 2:1. Беллингем забил шесть мячей в этом сезоне в компенсированное ко второму тайму время. Четыре за «Реал» и два за национальную сборную.

Сборные Англии и Испании вышли в 1/4 финала футбольного ЧЕ-1

Во втором матче 1/8 финала сборная Испании одержала волевую победу над командой Грузии со счетом 4:1. Испанцы пропустили первыми – на 18-й минуте был зафиксирован автогол. Но вскоре «Красная фурия» подтвердила свой высокий класс, последовательно забив четыре гола. Победители матча владели мячом 73 % игрового времени и нанесли 36 ударов, из них 13 в створ ворот. 5 июля в четвертьфинале в Штутгарте команда Луиса де ла Фуэнте сразится с хозяйкой турнира, сборной Германии. 6 июля в четвертьфинале в Дюссельдорфе англичане сыграют с дружиной Швейцарии.

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