Прямой эфир

Футболисты мозырской «Славии» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

01 августа 2022 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Футболисты мозырской «Славии» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Футболисты мозырской «Славии» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси-1

31 июля мозыряне в гостях обыграли могилевский «Днепр» со счетом 2:0. Первый мяч в ворота хозяев забил Глеб Жердев, а незадолго до финального свистка отличился Евгений Земко.

Напомним, также в поединке 1/8 финала «Витебск» одолел брестское «Динамо» в серии послематчевых пенальти – 2:1. Гродненский «Неман» на своем поле оказался сильнее дзержинского «Арсенала» – 2:1. В Жодино футболисты клуба «Торпедо-БелАЗ» выиграли у «Ислочи» из Минского района – 1:0.

# Футбол Беларуси # Глеб Жердев # Евгений Земко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занимает 49-ю строку в рейтинге
01 августа 2022 12:34

Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занимает 49-ю строку в рейтинге

Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло «Северстали»
01 августа 2022 12:30

Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло «Северстали»

«Это очень политизировано». Елена Скрипель про белорусскую гимнастику и санкции для спортсменов
31 июля 2022 18:08

«Это очень политизировано». Елена Скрипель про белорусскую гимнастику и санкции для спортсменов