Новости Беларуси. Футболисты мозырской «Славии» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

31 июля мозыряне в гостях обыграли могилевский «Днепр» со счетом 2:0. Первый мяч в ворота хозяев забил Глеб Жердев, а незадолго до финального свистка отличился Евгений Земко.

Напомним, также в поединке 1/8 финала «Витебск» одолел брестское «Динамо» в серии послематчевых пенальти – 2:1. Гродненский «Неман» на своем поле оказался сильнее дзержинского «Арсенала» – 2:1. В Жодино футболисты клуба «Торпедо-БелАЗ» выиграли у «Ислочи» из Минского района – 1:0.