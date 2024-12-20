Футболисты минского «Динамо» завершили выступление в Лиге конференций

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение в общем этапе Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз подопечные Вадима Скрипченко крупно уступили греческому «Панатинаикосу». Тем самым потеряв все шансы выйти в плей-офф. Возможность была бы лишь в случае победы. Однако соперники оказались сильнее. Счет в игре открыл Александр Еремеев.

А после во второй половине встречи бразилец Тете оформил дубль в ворота гостей. А через несколько минут окончательный счет установил Фотис Иоаннидис, забив один из лучших голов недели. Как итог – 4:0 в пользу греков. Тем самым у хозяев третья победа кряду и выход в следующую стадию турнира. А для белорусского клуба выступление завершено.