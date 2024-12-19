Последний старт в 2024 году для самбистов – как в «Стайках» проходит Кубок Беларуси?
Для самбистов Кубок Беларуси – последний старт в 2024 году. 170 сильнейших борцов из всех регионов страны участвуют в соревнованиях. На турнире представлено мужское, женское и боевое самбо. 19 декабря лучших определяли мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юлия Силипицкая – с подробностями.
Ни для кого не секрет, что белорусские «Стайки» – это Мекка для многих борцовских видов. Самбо не исключение. Стены большого манежа знавали победы еще в далекие 1960-е. Магомед Рамазанов, первый чемпион мира в этом виде спорта, в сборной Беларуси. Сегодня он продолжает жить самбо, но уже рядом с ковром. Экс-главный коуч, а теперь тренер РЦОП всю свою жизнь мечтал об Олимпиаде…
Магомед Рамазанов, тренер РЦОП по самбо:
Волнуюсь, конечно. Хочется не показывать это ребятам. Я борюсь, такое ощущение, будто не он выходит, а я. Все-таки рассчитываю, что я увижу, пока мы здесь, на нашей бренной земле, этот красивый вид спорта на Олимпийских играх.
Когда проходят турниры по самбо, вокруг ковра многолюдно. Здесь разные поколения приходят и поддержать, и посмотреть. Самбо объединяет и в семьи. Владислав Кулеш на ковре, а жена Екатерина Покалюк рядом, оба мастера спорта, члены переменного состава нацкоманды. Тренер Игорь Комаров переживает за сына Даниила, а главные функционеры продолжают искать новые имена. Читайте здесь.
Первые номера нашей сборной в «Стайках» на сборах, зато за лучших из лучших борется молодежь. Семь весовых категорий у мужчин и столько же у женщин. Борьба острая.
Анжелика Паим, тренер СДЮШОР по спортивным единоборствам:
Естественно, мы готовились, потому что это Кубок республики среди мужчин взрослых. Нашим ребятам 16 лет, их уже допустили, они имеют право выступать. Для нас это первый прорыв. Конкуренция хорошая, ребята заряжены. Борьба не ленивая, видно, что каждый рубится за медальку.
Далее смотрите в видео.