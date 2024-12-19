Последний старт в 2024 году для самбистов – как в «Стайках» проходит Кубок Беларуси?

Для самбистов Кубок Беларуси – последний старт в 2024 году. 170 сильнейших борцов из всех регионов страны участвуют в соревнованиях. На турнире представлено мужское, женское и боевое самбо. 19 декабря лучших определяли мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ни для кого не секрет, что белорусские «Стайки» – это Мекка для многих борцовских видов. Самбо не исключение. Стены большого манежа знавали победы еще в далекие 1960-е. Магомед Рамазанов, первый чемпион мира в этом виде спорта, в сборной Беларуси. Сегодня он продолжает жить самбо, но уже рядом с ковром. Экс-главный коуч, а теперь тренер РЦОП всю свою жизнь мечтал об Олимпиаде…

Магомед Рамазанов, тренер РЦОП по самбо:

Волнуюсь, конечно. Хочется не показывать это ребятам. Я борюсь, такое ощущение, будто не он выходит, а я. Все-таки рассчитываю, что я увижу, пока мы здесь, на нашей бренной земле, этот красивый вид спорта на Олимпийских играх.

Когда проходят турниры по самбо, вокруг ковра многолюдно. Здесь разные поколения приходят и поддержать, и посмотреть. Самбо объединяет и в семьи. Владислав Кулеш на ковре, а жена Екатерина Покалюк рядом, оба мастера спорта, члены переменного состава нацкоманды. Тренер Игорь Комаров переживает за сына Даниила, а главные функционеры продолжают искать новые имена. Читайте здесь.