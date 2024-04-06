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Сборная Беларуси U19 среди девушек провела второй поединок квалификации ЧЕ по футболу

06 апреля 2024 18:54
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Сборная Беларуси среди девушек до 19 лет провела второй поединок квалификации чемпионата Европы по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси U19 среди девушек провела второй поединок квалификации ЧЕ по футболу-1

Мини-турнир проходит в Сербии. В первом поединке белоруски проиграли команде Бельгии 0:3. Сегодня, 6 апреля, наши девушки были разгромлены дружиной Сербии – 0:7. Уже к 45-й минуте сборная Беларуси уступала – 0:4. Первый тайм и вовсе завершился со счетом 6:0 в пользу сербок. Еще один гол оппонентки забили во втором тайме. Во вторник, 9 апреля, в заключительном матче подопечные Владимира Шиндикова сыграют со сборной Словении. В финальный раунд чемпионата Европы выйдет только победитель квартета. Команда, которая станет последней, следующий розыгрыш континентального первенства начнет в лиге Б.

# Футбол

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