Сборная Беларуси U19 среди девушек провела второй поединок квалификации ЧЕ по футболу

Мини-турнир проходит в Сербии. В первом поединке белоруски проиграли команде Бельгии 0:3. Сегодня, 6 апреля, наши девушки были разгромлены дружиной Сербии – 0:7. Уже к 45-й минуте сборная Беларуси уступала – 0:4. Первый тайм и вовсе завершился со счетом 6:0 в пользу сербок. Еще один гол оппонентки забили во втором тайме. Во вторник, 9 апреля, в заключительном матче подопечные Владимира Шиндикова сыграют со сборной Словении. В финальный раунд чемпионата Европы выйдет только победитель квартета. Команда, которая станет последней, следующий розыгрыш континентального первенства начнет в лиге Б.