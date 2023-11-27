Футболисты минского «Динамо» стали восьмикратными чемпионами Беларуси

Зато бронзовая интрига сохранилась и будет разрешена лишь в заключительном туре. А в 29-м с разной степенью драматичности все три претендента на бронзу праздновали виктории. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» выиграло 1:0 у футбольного клуба «Минск». «Ислочь» была сильней «Энергетика» – 3:2. А БАТЭ доказал свою боеспособность в поединке с серебряным призером, гродненским «Неманом». Дружина Кирилла Альшевского буквально зависла на краю пропасти, уступая гродненцам – 1:2, но смогла сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу на 86-й минуте. Борисовчане взяли верх – 3:2 – и продолжают участие в гонке за бронзу.

Поединки 30-го тура пройдут 2 декабря.