Футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли БАТЭ

В футбольном чемпионате Беларуси состоялись три матча 10-го тура. Дзержинский «Арсенал» на выезде одержал победу над БАТЭ со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтер» и «Сморгонь» не выявили победителя и разошлись миром – 2:2. «Славия» дома сыграла вничью (1:1) с минским «Динамо». Команда Вадима Скрипченко поднялась на третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 20 очков.