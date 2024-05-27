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Футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли БАТЭ

27 мая 2024 10:46
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В футбольном чемпионате Беларуси состоялись три матча 10-го тура. Дзержинский «Арсенал» на выезде одержал победу над БАТЭ со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли БАТЭ-1

Солигорский «Шахтер» и «Сморгонь» не выявили победителя и разошлись миром – 2:2. «Славия» дома сыграла вничью (1:1) с минским «Динамо». Команда Вадима Скрипченко поднялась на третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 20 очков.

# Футбол Беларуси

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