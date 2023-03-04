Сборная Беларуси по мини-футболу лишилась шансов выйти из квалификации чемпионата мира

Сборная Беларуси по мини-футболу провела очередной отборочный матч в рамках квалификации чемпионата мира. Соперники недавние и хорошо знакомые – футболисты Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда сыграла вничью (2:2) и тем самым лишилась шансов на выход из группы. Прямую путевку на планетарный форум получают победители групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Вторую позицию в группе занимают литовцы. А нам остается в этой квалификации сыграть заключительный матч против титулованной Португалии. Поединок состоится 7 марта.