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Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд в Молодёжной лиге России

04 марта 2023 18:47
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В белорусской столице продолжается шестой тур Молодежной лиги России по волейболу. В турнире принимают участие четыре дружины, включая сборную Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, возраст девушек не превышает 16 лет.

Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд в Молодёжной лиге России-1

Судя по результатам белорусок, домашние стены действительно помогают. Команда Артема Горемыкина 4 марта одержала очередную победу. Белоруски справились с саратовским «Протоном» и праздновали викторию – 3:0. Счет по партиям – 25:21, 25:16, 30:28. И это уже третья победа подряд сборной Беларуси до 16 лет в рамках минского тура. Завтра, 5 марта, заключительный поединок наши землячки проведут против «Динамо-Ак Барс».

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# Волейбол # Артем Горемыкин # Фотофакт

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