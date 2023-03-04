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Теннис. Белоруска Ирина Шиманович стала победительницей парного турнира в Астане

04 марта 2023 15:35
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Белорусско-казахская пара Ирина Шиманович и Анна Данилина стали победительницами турнира в парном разряде категории 40 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белоруска Ирина Шиманович стала победительницей парного турнира в Астане-1

В финальном матче Шиманович и Данилина, первые сеяные на турнире, в напряженном поединке нанесли поражение второй паре корейскому дуэту Хан Лэ Хань и Су Джон Чан. Счет по партиям – 6:4, 6:7, 10:7.

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# Теннис # Анна Данилина # Фотофакт

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