Теннис. Белоруска Ирина Шиманович стала победительницей парного турнира в Астане

Белорусско-казахская пара Ирина Шиманович и Анна Данилина стали победительницами турнира в парном разряде категории 40 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче Шиманович и Данилина, первые сеяные на турнире, в напряженном поединке нанесли поражение второй паре корейскому дуэту Хан Лэ Хань и Су Джон Чан. Счет по партиям – 6:4, 6:7, 10:7.