Футболисты БАТЭ – четырехкратные обладатели Суперкубка Беларуси

Новости Беларуси. Футболисты борисовского БАТЭ в четвертый раз выиграли Суперкубок Беларуси. 15 марта в решающей борьбе за почетный трофей борисовчане со счетом 1:0 обыграли ФК «Минск». Победный гол на 20-й минуте забил серб Филип Младенович.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:

Увидели примерно то, что ожидали. Понятно, что поле небыстрое, игра получилась вязкая, дышалось не очень хорошо. Но это не стало сюрпризом. Забили важный гол в первом тайме, а потом действовали по счету.

Андрей Скоробогатько, главный тренер ФК «Минск»:

Для 15 марта увидели довольно содержательный футбол. Понятно, что обе команды хотели завоевать трофей. Могу только поблагодарить ребят. Они добавили в конце первого тайма в движении, появилась уверенность. На вторую половину вышли с другим настроем. К сожалению, «стандарты» в современном футболе играют очень важную роль. БАТЭ сумел реализовать свой. Поздравляю борисовчан с победой. В принципе мы в целом ни в чем не уступили. Хотя у нас новый коллектив. У нас есть желание улучшить качество игры в некоторых моментах. Спасибо ребятам за матч.

Суперкубок Беларуси разыграли в пятый раз. БАТЭ становился победителем в 2010, 2011, 2013 и 2014 годах. А вот в 2012-м «желто-синие» уступили футболистам «Гомеля». Победитель сегодняшней встречи, помимо самого трофея, получит чек на сумму в Вr70 млн.

Смотрите открытую тренировку ФК БАТЭ в преддверии матча за Суперкубок Беларуси.