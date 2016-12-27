Калачёв о тренере Бердыеве: футбол для него – постоянная работа, он в ней всё время

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы видели большое количество тренеров. Для большинства – загадка, что происходит внутри команды. Одни и те же игроки с одним тренером дают результат, другие – не дают. Вот, знаете, как у актёров: «Это – мой режиссёр». Кто произвёл на Вас сильнейшее впечатление? Или кого бы Вы назвали: «Вот это – мой тренер».

Тимофей Калачёв:

Такие мысли у меня есть, конечно же – как должен выстраиваться тренировочный процесс, как должен тренер себя вести.

Последний наш в «Ростове» Курбан Бердыев – он, конечно… Уже многие, наверное, говорили о нём. Для меня есть вот такие качества, которые очень импонируют. Но я думаю, что такие качества, как и у футболиста – это не у всех такое есть.

Но тут же, понимаете, у футболиста ещё, как бы, физические данные и упрямство, и напористость. Он – уникальный человек для европейского футбола. Такой истинно верующий мусульманин. Всё время показывают эти отрывки, как после забитых голов он молится. Его набожность влияет на процесс тренировочный?

Тимофей Калачёв:

Он очень требовательный.

Он очень любит дисциплину. Это прежде всего.

И, вообще, это – человек, который… Футбол для него – это постоянная работа, он в ней всё время.