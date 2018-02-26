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Футболист покинул поле в слезах. Во время матча с «Марселем» Неймар травмировал ногу

26 февраля 2018 12:47
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Футболист «ПСЖ» Неймар после травмы ноги покинул поле в слезах. Спортсмен не смог завершить матч 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя», который закончился победой «ПСЖ» со счётом 3:0.  

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Ответы на футбольные вопросы: будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?  

Футболист покинул поле в слезах. Во время матча с «Марселем» Неймар травмировал ногу -1

Фото: скриншот из видео на Twitter-странице «Goal»  

Неймара направили в больницу на обследование. У игрока не выявили перелома или серьёзной травмы лодыжки. Позже будет проведено ещё одно обследование, после которого станет известен диагноз и примерное время восстановления.  

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Футболист покинул поле в слезах. Во время матча с «Марселем» Неймар травмировал ногу -4

Фото: скриншот из видео на Twitter-странице «Goal»  

Во время пресс-конференции главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери был настроен оптимистично. По его словам, есть возможность, что Неймар сыграет в матче против «Реал Мадрид», который состоится через девять дней.  

По информации СМИ, летом прошлого года Криштиану Роналду попросил руководство «Реала» поднять ему зарплату.  

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# Футбол # Фотофакт # Неймар # Унаи Эмери

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