Козеко: «Никаких медальных задач мы не ставили»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заслуженный тренер Беларуси, бессменный главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко и чемпионка Олимпийских игр 2018 года – Анна Гуськова.

Уже можно признаться, какой у вас был медальный расчет на эти Игры?

Николай Козеко, заслуженный тренер Беларуси, главный тренер национальной команды по фристайлу:

В очередной раз повторю: никаких медальных задач мы не ставили. Анна здесь мне не даст соврать. Мы ехали для того, чтобы показать, на что мы способны, показать красивые прыжки и порадовать болельщиков своими программами.