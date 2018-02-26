Прямой эфир

Козеко: «Никаких медальных задач мы не ставили»

26 февраля 2018 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заслуженный тренер Беларуси, бессменный главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко и чемпионка Олимпийских игр 2018 года – Анна Гуськова.

Уже можно признаться, какой у вас был медальный расчет на эти Игры?

Николай Козеко, заслуженный тренер Беларуси, главный тренер национальной команды по фристайлу:
В очередной раз повторю: никаких медальных задач мы не ставили. Анна здесь мне не даст соврать. Мы ехали для того, чтобы показать, на что мы способны, показать красивые прыжки и порадовать болельщиков своими программами.

# Фотофакт # Николай Козеко # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
«Начался фристайл в Советском Союзе с экспериментальной сборной команды СССР» – Козеко
26 февраля 2018 10:19

«Начался фристайл в Советском Союзе с экспериментальной сборной команды СССР» – Козеко

«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали
26 февраля 2018 10:07

«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали

«Конечно, мысли материальны. Надо верить в это». Гуськова говорила о планах на победу с Дащинским накануне ОИ-2018
26 февраля 2018 10:00

«Конечно, мысли материальны. Надо верить в это». Гуськова говорила о планах на победу с Дащинским накануне ОИ-2018