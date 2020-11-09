«Без разногласий не будет искры, которая должна быть на льду». Как тренируются молодые фигуристы

От полета этой пары пылает лед, но путь к звездам был тернистым. Ребятам пришлось сменить немало стран, пройти разные школы, пережить расставание с партнерами, чтобы найти свое счастье в Минске. Познакомились на спортивном сайте. И год назад Виктория Семенюк из Таллина приехала в Минск. Илья Юхимук, член национальной команды РБ по фигурному катанию:

Языкового барьера нет. Уже через 5 дней мы на 90% были уверены, что будем кататься вместе. Виктория Семенюк, член национальной команды РБ по фигурному катанию:

Мне здесь очень нравится. У меня папа белорус, и я приехала к нему на родину. Здесь очень красиво, люди все добрые.

Родителей Вики вдохновило объявление в газете. В Илье папа видел хоккеиста, но мама оказалась сильнее. Так или иначе, ледниковый период начался с самого детства. А потом были громкие победы и разочарования, но спорт закалил характер. И совсем недавно пара Семенюк-Юхимук украсила белорусскую сборную, даже фамилии у наших героев созвучны. Илья Юхимук:

Даже если в Америке мы работали с русскими тренерами, все равно это другая система, другие правила жизни и все остальное. У нас сейчас уже хорошая команда, где мы понимаем друг друга с полуслова. Татьяна Ильинична Беляева –постановка в плане технического и элементов, а уже хореографы (Александр Петрович и Анастасия Юрьевна) больше образ и все остальное.

Дашь слабину, затрещит лед. Тренировки два раза в день, правильное питание, занятия хореографией. Инвестировать в любимое дело нужно каждый день. Вот и сейчас фигуристы шлифуют ритмичный танец. Это визитная карточка первого дня соревнований. Кумиров у спортсменов нет, но за творчеством топовых коллег следят, чтобы парить еще выше. Илья Юхимук:

Скатанность приходит с годами, с каждой тренировкой мы чувствуем себя лучше. Нельзя научиться как-то специфически улыбаться, это будет наигранно, ты чувствуешь, что надо здесь подыграть, подмигнуть – ты это делаешь. Но есть театралы, которые приходят и преподают, рассказывают, как это должно внутри тебя бурлить, чтобы потом это запустить в нужное русло. Когда ты что-то новое учишь, ты начинаешь бороться с собой, с ней, кому-то становится неудобно и понятное дело, что начинаются разногласия, но без разногласий не будет искры, которая должна быть здесь на льду.

Одна на двоих цель дарит крылья. В планах – Европа, мир, Олимпийские игры. Большой спорт научил не сдаваться и быть на шаг впереди. И сегодня Илья Юхимук учит этому новое поколение. Благо база у нас достойная, фигурное катание расцветает. Талантов немало.

Илья Юхимук:

Взять ребенка, в два года отвести и сказать: «Ну, вот у него ничего не получается, извините». У этого ребенка еще в принципе ничего не получается, он только ходить начал, а вы уже из него хотите сделать Женю Плющенко.