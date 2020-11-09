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«Без разногласий не будет искры, которая должна быть на льду». Как тренируются молодые фигуристы

09 ноября 2020 09:23
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От полета этой пары пылает лед, но путь к звездам был тернистым. Ребятам пришлось сменить немало стран, пройти разные школы, пережить расставание с партнерами, чтобы найти свое счастье в Минске. Познакомились на спортивном сайте. И год назад Виктория Семенюк из Таллина приехала в Минск.

Илья Юхимук, член национальной команды РБ по фигурному катанию:
Языкового барьера нет. Уже через 5 дней мы на 90% были уверены, что будем кататься вместе.

Виктория Семенюк, член национальной команды РБ по фигурному катанию:
Мне здесь очень нравится. У меня папа белорус, и я приехала к нему на родину. Здесь очень красиво, люди все добрые.

«Без разногласий не будет искры, которая должна быть на льду». Как тренируются молодые фигуристы -1

Родителей Вики вдохновило объявление в газете. В Илье папа видел хоккеиста, но мама оказалась сильнее. Так или иначе, ледниковый период начался с самого детства. А потом были громкие победы и разочарования, но спорт закалил характер. И совсем недавно пара Семенюк-Юхимук украсила белорусскую сборную, даже фамилии у наших героев созвучны.

Илья Юхимук:
Даже если в Америке мы работали с русскими тренерами, все равно это другая система, другие правила жизни и все остальное. У нас сейчас уже хорошая команда, где мы понимаем друг друга с полуслова. Татьяна Ильинична Беляева постановка в плане технического и элементов, а уже хореографы (Александр Петрович и Анастасия Юрьевна) больше образ и все остальное.

«Без разногласий не будет искры, которая должна быть на льду». Как тренируются молодые фигуристы -4

Дашь слабину, затрещит лед. Тренировки два раза в день, правильное питание, занятия хореографией. Инвестировать в любимое дело нужно каждый день. Вот и сейчас фигуристы шлифуют ритмичный танец. Это визитная карточка первого дня соревнований. Кумиров у спортсменов нет, но за творчеством топовых коллег следят, чтобы парить еще выше.

Илья Юхимук:
Скатанность приходит с годами, с каждой тренировкой мы чувствуем себя лучше. Нельзя научиться как-то специфически улыбаться, это будет наигранно, ты чувствуешь, что надо здесь подыграть, подмигнуть – ты это делаешь. Но есть театралы, которые приходят и преподают, рассказывают, как это должно внутри тебя бурлить, чтобы потом это запустить в нужное русло. Когда ты что-то новое учишь, ты начинаешь бороться с собой, с ней, кому-то становится неудобно и понятное дело, что начинаются разногласия, но без разногласий не будет искры, которая должна быть здесь на льду.

«Без разногласий не будет искры, которая должна быть на льду». Как тренируются молодые фигуристы -7

Одна на двоих цель дарит крылья. В планах – Европа, мир, Олимпийские игры. Большой спорт научил не сдаваться и быть на шаг впереди. И сегодня Илья Юхимук учит этому новое поколение. Благо база у нас достойная, фигурное катание расцветает. Талантов немало.

«Без разногласий не будет искры, которая должна быть на льду». Как тренируются молодые фигуристы -10

Илья Юхимук:
Взять ребенка, в два года отвести и сказать: «Ну, вот у него ничего не получается, извините». У этого ребенка еще в принципе ничего не получается, он только ходить начал, а вы уже из него хотите сделать Женю Плющенко.

«Без разногласий не будет искры, которая должна быть на льду». Как тренируются молодые фигуристы -13

Если тебе кто-то говорит, что у тебя не получается, возможно, они тебе завидуют, возможно, они тебя, наоборот, лишний раз мотивируют. Все от тебя зависит.

Наши герои пара не только на льду, но и в жизни. А как известно, миром движет любовь. 

# Фигурное катание # Илья Юхимук # Виктория Семенюк # Анастасия Макеева # Фотофакт

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