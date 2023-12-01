Футбол. Вынесено решение по эпизоду матча БАТЭ – «Неман»

Вынесено решение по резонансному эпизоду из матча 29-го тура высшей лиги БАТЭ – «Неман», который привел к обоюдному удалению Дмитрия Антилевского с одной стороны и Ивана Садовничего – с другой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитник «Немана» получил прямую красную карточку за грубый подкат против нападающего БАТЭ. При этом и Антилевский в долгу не остался и ответил сопернику ударом головой в спину. Таким образом, Садовничий отстранен на шесть матчей, а Антилевский – на два. По одной игре оба футболиста смогут списать еще в этом сезоне, пропустив поединки 30-го тура.