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Футбол. Вынесено решение по эпизоду матча БАТЭ – «Неман»

01 декабря 2023 14:17
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Вынесено решение по резонансному эпизоду из матча 29-го тура высшей лиги БАТЭ – «Неман», который привел к обоюдному удалению Дмитрия Антилевского с одной стороны и Ивана Садовничего – с другой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Вынесено решение по эпизоду матча БАТЭ – «Неман»-1

Защитник «Немана» получил прямую красную карточку за грубый подкат против нападающего БАТЭ. При этом и Антилевский в долгу не остался и ответил сопернику ударом головой в спину. Таким образом, Садовничий отстранен на шесть матчей, а Антилевский – на два. По одной игре оба футболиста смогут списать еще в этом сезоне, пропустив поединки 30-го тура.

# Футбол # Дмитрий Антилевский # Фотофакт

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