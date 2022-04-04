Футбол. Солигорский «Шахтёр» разгромил могилёвский «Днепр» со счётом 4:0

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» победил могилевский «Днепр» в заключительном матче второго тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Зрители стали свидетелями сразу четырех взятий ворот. Отличались исключительно «горняки». Начало будущему разгрому в первом тайме положил Иванович. На 67-й минуте забил Политевич. Спустя шесть минут его старания поддержал Дарбо. А окончательные цифры установил Соловей. Он забил с пенальти.