«Неман» победил «Юность» в пятом матче полуфинала Кубка Президента

Гродненский клуб был на волосок от завершения сезона, однако сумел не дать исчезнуть интриге. Хотя поначалу лучше выглядели минчане. Они открыли счет усилиями Андрющенко. Впрочем, гости отыгрались еще до перерыва. Во второй трети команды по разу огорчили друг друга. В третьем периоде «Неман» вышел вперед и удерживал преимущество почти до финальной сирены. Однако «Юность» забросила всего за полсекунды до конца и перевела игру в овертайм.

И тем не менее последнее слово осталось за гродненской дружиной. Викторию принес Поддубный. Таким образом, «Неман» в серии уступает, но не критично – 2:3. Шестой матч будет сыгран 5 апреля в Гродно.