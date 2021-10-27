​Минское «Динамо» вышло в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Новости Беларуси. Минское «Динамо» – полуфиналист клубного чемпионата мира по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В предыдущем этапе соревнования нашим спортсменам в напряженной борьбе удалось завоевать викторию против московского «Спартака». Команды шли ровно, мяч залетал то в одни ворота, то в другие. Но, в конце концов, землякам удалось вырваться вперед. Точку в противостоянии поставил Егор Гордецкий.

Итоговый счет – 5:4 в пользу «Динамо». Матч за выход в финал пройдет завтра, 28 октября. Соперник – португальская «Брага».