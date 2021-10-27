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​Минское «Динамо» вышло в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

27 октября 2021 13:58
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» – полуфиналист клубного чемпионата мира по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

​Минское «Динамо» вышло в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу-1

В предыдущем этапе соревнования нашим спортсменам в напряженной борьбе удалось завоевать викторию против московского «Спартака». Команды шли ровно, мяч залетал то в одни ворота, то в другие. Но, в конце концов, землякам удалось вырваться вперед. Точку в противостоянии поставил Егор Гордецкий.  

Итоговый счет – 5:4 в пользу «Динамо». Матч за выход в финал пройдет завтра, 28 октября. Соперник – португальская «Брага».  

# Футбол Беларуси # Егор Гордецкий # Фотофакт

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