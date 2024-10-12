Результаты белорусов в заокеанских хоккейных лигах

Результативную игру показывают белорусы в заокеанских хоккейных лигах. Сразу три наших соотечественника сыграли в одном матче АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» на своем льду проиграл «Абботсфорду» – 3:4. Ворота победителей защищал белорусский голкипер Никита Толопило. Он провел целый поединок и отразил 20 бросков в створ. На счету Данилы Климовича шайба, кроме того, он нанес два броска и заработал показатель полезности +2. В составе проигравших на лед выходил защитник Илья Соловьев. Он также отметился результативным взятием ворот и завершил матч с -1 в графе полезности.

Дубль и результативная передача отечественного форварда Ильи Протаса принесли «Виндзору» победу над «Брэмптоном» (7:5) матче регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио. Нападающий проводил поединок в первом звене, шесть раз бросил по воротам соперника и выиграл 5 из 10 вбрасываний. Он был признан первой звездой по итогам противостояния. В нынешнем сезоне Протас провел три матча в которых заработал 5 баллов.

А вот «Ниагара», за которую выступает Андрей Лошко, потерпела поражение. Однако, несмотря на результат своей команды, белорус отметился голом и передачей. Также он трижды бросил по воротам и завершил поединок с +2 в графе полезности. Со старта сезона Андрей набрал 9 очков в 5 поединках.