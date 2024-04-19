На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре белорусы не прошли в финал

В турецкой Анкаре на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью стали известны финалисты мужского турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Марук не смог отобраться в финальную часть соревнований. Напомним, в решающем раунде у женщин выступят две представительницы нашей страны – бронзовый призер Олимпиады Анастасия Прокопенко и победительница II Игр стран СНГ Мария Гнедчик. Завтра, 20 апреля, состоятся финалы у мужчин и у женщин. Кубок мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024-го года в Париже.