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На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре белорусы не прошли в финал

19 апреля 2024 19:23
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В турецкой Анкаре на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью стали известны финалисты мужского турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре белорусы не прошли в финал-1

Максим Марук не смог отобраться в финальную часть соревнований. Напомним, в решающем раунде у женщин выступят две представительницы нашей страны – бронзовый призер Олимпиады Анастасия Прокопенко и победительница II Игр стран СНГ Мария Гнедчик. Завтра, 20 апреля, состоятся финалы у мужчин и у женщин. Кубок мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024-го года в Париже.

# Спортивные соревнования

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