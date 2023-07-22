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Три медали – результаты утренних заездов белорусов на чемпионате России по велоспорту

22 июля 2023 13:56
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На чемпионате России по велоспорту на треке сегодня, 22 июля, насыщенный соревновательный день. Будут разыграны сразу 10 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вечерняя сессия начнется чуть позже. А утренние заезды принесли следующие результаты. Анна Терех стала первой в скрэтче. В аналогичной дисциплине Евгений Королек показал второе время дня. В омниуме все тот же Королек 7-й, а Анастасия Киптикова третья. Напомним, что накануне белоруска не знала равных в гонке по очкам, а Артем Зайцев удостоился бронзы за спринт.

# Велоспорт # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Евгений Королек # Артем Зайцев

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