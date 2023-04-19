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Белоруска выиграла чемпионат Европы по самбо

19 апреля 2023 18:49
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Белорусская спортсменка Анжела Жилинская стала чемпионкой Европы по самбо. Она победила в категории до 72 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска выиграла чемпионат Европы по самбо-1

Решающий раунд для белоруски легкой прогулкой не стал. Спортсменка получила травму, но смогла продолжить поединок, после завершения которого на табло горел ничейный счет – 1:1. Однако Жилинская праздновала викторию по дополнительным показателям.

Белоруска выиграла чемпионат Европы по самбо-4

Также по итогам среды, 19 апреля, в копилке нашей команды ещё шесть наград: два серебра и четыре бронзы. Вице-чемпионами стали Евгений Алексиевич и Валентин Наталевич.

# Борьба # Анжела Жилинская # Евгений Алексиевич # Фотофакт

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