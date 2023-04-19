Белоруска выиграла чемпионат Европы по самбо

Белорусская спортсменка Анжела Жилинская стала чемпионкой Европы по самбо. Она победила в категории до 72 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решающий раунд для белоруски легкой прогулкой не стал. Спортсменка получила травму, но смогла продолжить поединок, после завершения которого на табло горел ничейный счет – 1:1. Однако Жилинская праздновала викторию по дополнительным показателям.