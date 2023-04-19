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«Опыт выиграл». Сборная Беларуси по хоккею готовится к майской серии

19 апреля 2023 18:22
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Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к майской серии матчей. Новый главный тренер Дмитрий Квартальнов пригласил в кэмп 7 вратарей, 13 защитников и 21 нападающего. Среди них есть как опытные игроки, так и подрастающее поколение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Опыт выиграл». Сборная Беларуси по хоккею готовится к майской серии-1

В среду, 19 апреля, тренировка прошла в формате двусторонки. Хоккеисты разделились на две команды и провели спарринг. Победа досталась красным, в состав которой вошли более опытные спортсмены.

«Опыт выиграл». Сборная Беларуси по хоккею готовится к майской серии-4

Даниил Карпович, защитник сборной Беларуси по хоккею:
Двусторонка получилась довольно-таки интересной, то есть было интересно почувствовать себя на этих скоростях, было очень много опытных игроков у красных. У нас, наоборот, была такая молодость. Опыт выиграл, конечно, но ничего страшного. Мы еще свое возьмем. Играют опытные, эти все передачки, какие-то нестандартные решения, скорости, взаимодействие в зоне, как они действовали. Это, конечно, очень интересно.

«Опыт выиграл». Сборная Беларуси по хоккею готовится к майской серии-7

Во время майского турне, которое пройдет со 2 по 16 мая, дружина Беларуси проведет матчи в пяти городах – Минске, Челябинске, Астане, Туле и Красноярске.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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