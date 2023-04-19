«Опыт выиграл». Сборная Беларуси по хоккею готовится к майской серии

Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к майской серии матчей. Новый главный тренер Дмитрий Квартальнов пригласил в кэмп 7 вратарей, 13 защитников и 21 нападающего. Среди них есть как опытные игроки, так и подрастающее поколение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниил Карпович, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Двусторонка получилась довольно-таки интересной, то есть было интересно почувствовать себя на этих скоростях, было очень много опытных игроков у красных. У нас, наоборот, была такая молодость. Опыт выиграл, конечно, но ничего страшного. Мы еще свое возьмем. Играют опытные, эти все передачки, какие-то нестандартные решения, скорости, взаимодействие в зоне, как они действовали. Это, конечно, очень интересно.