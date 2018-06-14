Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня

Новости России. Сегодня, 14 июня, в России прозвучит стартовый свисток матча-открытия Чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот мундиаль объединит тысячи болельщиков из сотен городов.

Маршрут многих любителей футбола проходит через нашу страну. Напомним, Беларусь и Россия подписали соглашение, по которому иностранным болельщикам на время турнира виза для въезда в нашу страну не нужна. Да и время всех процедур на границе сокращено до 15 минут. Таким образом, для футбольных фанатов здесь зажгли зеленый свет.

Наплыв болельщиков в ближайшие дни будет только увеличиваться. Кстати, в их распоряжении не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска. На границе Беларуси и России очередей не наблюдается.