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Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». ФК БАТЭ одержал пятую подряд победу в матчах 28-го чемпионата страны

30 апреля 2018 11:05
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Новости Беларуси. 29 апреля завершился пятый тур «Беларусбанк- чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Лидер – борисовский БАТЭ – одержал пятую подряд победу в матчах 28-го чемпионата страны. Действующие чемпионы на поле «Борисов-Арены» переиграли гостей из «Слуцка». Первую викторию одержал солигорский «Шахтер», одолевший у себя дома минское «Торпедо».

Также впервые выиграли футболисты «Ислочи», которые в гостях были сильнее «Гомеля».

Опять же футболисты минского «Луча» одержали первую победу, выступая в высшей лиге, дебютанты элитного дивизиона в домашнем матче выиграли у могилевского «Днепра».

Теперь турнирная таблица выглядит следующим образом.

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». ФК БАТЭ одержал пятую подряд победу в матчах 28-го чемпионата страны-1

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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